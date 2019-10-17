Міністру охорони здоров’я України Зоряні Скалецькій за вересень була нарахована зарплата у 15 896 грн.
У Департаменті фінансово-економічних питань повідомили, що заробітна плата міністра охорони здоров’я України Зоряни Скалецької за вересень 2019 року, становить 15 896,10 гривень.
Зазначається, що середня нарахована зарплата у міністерстві за вересень — понад 23 тис. грн.
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– Середня нарахована заробітна плата у Міністерстві охорони здоров’я України за вересень 2019 року становить 23 426,33 гривень, — проінформували у МОЗ.
Нагадаємо, у голови Офісу президента Андрія Богдана та його заступників зарплата вища, ніж у Володимира Зеленського.
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