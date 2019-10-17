Давид Арахамія заявив, що ініціюватиме спеціальне засідання щодо питань переговорів у Мінську і врегулювання на Донбасі.

Глава фракції партії Слуга народу Давид Арахамія у кулуарах Верховної Ради заявив, що 16 жовтня нардепи фракції не обговорювали питання переговорів у Мінську.

– Ми вирішили ініціювати окреме засідання фракції і присвятити цьому питанню всю фракцію. Його не можна обговорювати, це питання, фрагментарно. Там дуже велика кількість нюансів, – заявив Арахамія.

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Він додав, що на спеціальне фракційне засідання планують запросити міністра закордонних справ Вадима Пристайка та кількох представників в переговорній мінській групі.

Нагадаємо,15 жовтня українська сторона під час засідання ТКГ у Мінську назвала умови виконання політичного блоку питань Мінських угод.