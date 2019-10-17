У вихідні, 19 та 20 жовтня, в Україні очікується суха та сонячна погода.
В суботу, 19 жовтня, сухо та тепло на всій території України.
До +23 синоптики прогнозують на Закарпатті, на один-два градуси нижче у південних областях, на решті території – від +18 до +20.
У Києві без опадів, вночі 8-10, а вдень 18-20 вище нуля.
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У неділю, 20 жовтня, також очікується тепла погода без опадів.
На півдні та сході +19, на заході – місцями до +22, у центрі та на півночі +20.
У столиці хмарно з проясненнями, вночі 7-9, вдень до 20 градусів тепла.
Раніше Факти ICTV писали, яка погода очікує українців восени, коли прийдуть перші похолодання і заморозки.
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