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Факти / Україна

У Офісі президента переплутали Латвію з Литвою: СММ-нику подарували атлас

Співробітник Офісу президента України, який займається соцмережами (СММ-спеціаліст), зробив прикру помилку у пості на Facebook про візит Володимира Зеленського до Латвії, переплутавши назву країни.

Зеленський у Латвії

У дописі на Facebook 16 жовтня повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський  здійснив офіційний візит до Республіка Литва, хоча глава держави літав до Латвійської Республіки.

Згодом помилку виправили, а потім опублікували новий пост, проте користувачі це помітили.

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Заступник голови Офісу президента  Кирило Тимошенко вибачився за цю прикру помилку.

– Помилку одразу ж виправили. Спеціаліст з роботи у соцмережах, який припустився цієї помилки, отримав стягнення та географічний атлас у подарунок, – написав чиновник.

До слова, Володимир Зеленський за підсумками переговорів з латвійським президентом Егілсом Левітсом заявив, що звільнені моряки проходитимуть реабілітацію в Латвії.

Фото: Офіс Президента

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