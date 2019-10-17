Співробітник Офісу президента України, який займається соцмережами (СММ-спеціаліст), зробив прикру помилку у пості на Facebook про візит Володимира Зеленського до Латвії, переплутавши назву країни.

У дописі на Facebook 16 жовтня повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський здійснив офіційний візит до Республіка Литва, хоча глава держави літав до Латвійської Республіки.

Згодом помилку виправили, а потім опублікували новий пост, проте користувачі це помітили.

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Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко вибачився за цю прикру помилку.

– Помилку одразу ж виправили. Спеціаліст з роботи у соцмережах, який припустився цієї помилки, отримав стягнення та географічний атлас у подарунок, – написав чиновник.

До слова, Володимир Зеленський за підсумками переговорів з латвійським президентом Егілсом Левітсом заявив, що звільнені моряки проходитимуть реабілітацію в Латвії.