У Верховній Раді оголошено про створення міжфракційного депутатського об’єднання Кубань.

У Верховній Раді створили міжфракційне депутатське об’єднання Кубань.

Це на засіданні парламенту оголосив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Депутати відреагували на це оголошення оплесками і сміхом.

Читайте: Схема розміщення депутатських фракцій у сесійній залі Верховної Ради

Головою об’єднання став нардеп Олексій Гончаренко, до складу також увійшли Андрій Парубій та Антон Герасимов.

– Наше завдання – розробка політики по поверненню в культурне і соціальне поле українських етнічних територій і етнічних українців. В першу чергу, займемось Кубанью, але є й інші регіони, в яких проживають компактно українці, – написав у Facebook Гончаренко.

До речі, раніше ми писали, хто очолив фракції у Верховній Раді IX скликання.