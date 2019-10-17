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Факти / Україна / Суспільство

В Україні створили онлайн-карту рубок лісу: як і де вона працює

В Україні запустили пілотний проект e-реєстру заготівлі деревини та онлайн-карту рубок лісу, яка наразі охоплює три області.

В Україні створили онлайн-карту рубок лісу: як і де вона працює

Державне агентство з питань лісових ресурсів запустило онлайн-карту рубок лісу.

За допомогою карти прості українці можуть перевіряти легальність лісозаготівельних робіт.

Карта працює в пілотному режимі та охоплює Чернігівську, Полтавську та Рівненську області, але до кінця року проект пошириться на всю територію Україну.

ЧитайтеНезаконна вирубка лісу в Україні: тіньова схема махінацій

Вона доступна на сайті LK.UKRFOREST.COM з комп’ютера або смартфона. Для цього треба обрати опцію Карта.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у Нацпарку Карпат під виглядом санвирубки пиляють ліси.

Джерело: Урядовий портал

Фото: Dreamstime

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