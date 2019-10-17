У п’ятницю, 18 жовтня, відбудеться чергове засідання Верховної Ради IX скликання. Онлайн-трансляцію дивіться на Фактах ICTV.

Пряму онлайн-трансляцію засідання Верховної Ради IX скликання 18 жовтня можна дивитися онлайн на сайті Факти ICTV.

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Згідно з порядком денним, нардепи мають розглянути проект закону про державний бюджет України на 2020 рік та зміни до Бюджетного кодексу.

Дивіться онлайн прямий ефір засідання Верховної Ради 18 жовтня 2019.





Перше читання:

Проект закону про державний бюджет України на 2020 рік.

Проект закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України.

До слова, Факти ICTV публікували календар роботи Верховної Ради до січня 2020 року.