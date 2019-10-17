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Факти / Україна

Відновлення територіальної цілісності України: Рада створила комісію

Верховна Рада створила тимчасову спеціальну комісію з питань формування та реалізації державної політики з відновлення територіальної цілісності і забезпечення суверенітету України.

верховна рада

Парламент прийняв проект постанови №2268 і створив тимчасову спецкомісію з питань формування та реалізації держполітики з відновлення територіальної цілісності та забезпечення суверенітету України.

Проект закону підтримали 316 народних депутатів.

Спецкомісія створюється для забезпечення протидії можливим загрозам національним інтересам країни в ході підготовки і здійснення заходів, спрямованих на деокупацію та реінтеграцію окупованих територій і анексованого Криму.

Комісія не рідше одного разу на місяць проводитиме в закритому режимі слухання з питань принципів і критеріїв роботи.

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В них братимуть участь уповноважені представники президента, Кабміну, Міноборони, ЗСУ, державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів.

Комісія також формуватиме рекомендації щодо стратегічних та невідкладних заходів, спрямованих на відновлення територіальної цілісності та забезпечення суверенітету України на тимчасово окупованих територіях.

До складу тимчасової спеціальної комісії входять 12 народних депутатів.

Очолив комісію голова фракції Голос, нардеп Сергій Рахманін.

Раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що українська сторона не погодиться на символічний суверенітет над Донбасом для врегулювання ситуації на окупованих нині територіях.

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