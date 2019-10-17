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Факти / Україна

Внутрішня перевірка СБУ: Баканов передав ДБР матеріали

Державне бюро розслідувань отримало матеріали щодо внутрішньої перевірки в СБУ, яка виявила кілька порушень.

Внутрішня перевірка СБУ: Баканов передав ДБР матеріали

Глава СБУ Іван Баканов заявив, що правоохоронні органи надалі проводитимуть розслідування щодо порушень у Службі безпеки.

Результати відповідної внутрішньої перевірки вже передали в ДБР.

Під час перевірки вдалося встановити, що певні співробітники СБУ здійснювали тиск на бізнес шляхом необґрунтованого проведення огляду товарів і комерційних транспортних засобів.

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Було з’ясовано, що деякі співробітники неправомірно отримували квартири.

Також в НАБУ направили матеріали щодо працівників СБУ, в яких виявили незадекларовану нерухомість.

За словами Баканова, представлений список правопорушень є далеко не повним. Наразі під слідством перебувають кілька співробітників СБУ, серед яких є високопосадовці.

До слова, екс-перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський був затриманий співробітниками НАБУ в аеропорту Бориспіль.

Джерело: СБУ

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