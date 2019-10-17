Президент України Володимир Зеленський підписав закони про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг та зміни до Податкового кодексу щодо детінізації розрахунків.

Володимир Зеленський підписав закон про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг та зміни до Податкового кодексу щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг.

Ці закони спрямовано на захист легального бізнесу від недобросовісної конкуренції, виведення з тіньового обороту частки готівкових розрахунків, “сірого”товару, покращення ефективності податкового адміністрування та державного контролю за розрахунковими операціями.

Функцію програмного РРО зможе виконувати будь-який пристрій – комп’ютер, планшет, смартфон. На нього лише повинно бути встановлено відповідне програмне забезпечення.

Читайте: Захист бізнесу в Україні – Кабмін створив спеціальну комісію

Державна податкова служба України повинна забезпечити програмним рішенням для використання суб’єктом господарювання програмного РРО безкоштовно, а реєстрація програмного РРО здійснюватиметься через електронний кабінет.

З 1 жовтня 2020 року запроваджується так званий кешбек, який передбачає можливість здійснення компенсації покупцеві 100% вартості придбаних товарів (робіт, послуг). Штрафні санкції застосовуються у разі порушення вимог щодо РРО.

До речі, Факти ICTV писали, в яких випадках покупцеві компенсують вартість товару.