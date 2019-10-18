До Верховної Ради надійшла пропозиція створити так званий реєстр сексу.

Нардеп партії Слуга народу Ірина Суслова заявила, що до комітету Верховної Ради з прав людини надійшла пропозиція щодо створення державного реєстру осіб, які почали статеве життя.

– І тут я сиджу і думаю, хто повинен бути розробником такого реєстру, утримувачем, як зберегти і захистити дані, які будуть туди надходити, – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Автором ініціативи виступив Андрій Хилько. На своїй сторінці у Facebook він пояснив мету створення “реєстру сексу”.

– Метою реєстру є спонукання, підтримка громадян у створенні і розвитку здорової сім’ї, безпечного інтимного життя, – написав він.

Вступити у реєстр можна за допомогою спеціального мобільного додатку, який передбачає добровільну реєстрацію початку стосунків, з внесенням відповідних даних, а саме:

ПІБ,

дати народження,

діючого мобільного контакту.

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Відображення “пара” активується, коли обидва партнери підтверджують СМС-кодами свій “зв’язок”. Код партнера повинна ввести друга половинка на власному мобільному, щоб зафіксувати згоду на стосунки.

– В онлайн додатку буде передбачена неможливість реєстрації пари, якщо партнер вже зареєстрований або є повідомлення від попередніх партнерів про важкі статеві захворювання, які є невиліковними, або якщо щодо партнера йде слідство щодо згвалтування, – додає автор законодавчої ініціативи.

На всіх зареєстрованних чекають наступні пільги від держави:

можливість безкоштовного лікування від венеричних захворювань;

безкоштовне надання засобів контрацепції;

державна підтримка психологами;

запрошення зареєстрованих “пар” на безкоштовні лекції про утворення сім’ї, розвиток родини через СМС;

запрошення зареєстрованих “пар” на безкоштовні семінари по плануванню вагітності, через СМС;

невідкладні слідчі дії у випадку якщо поступила інформація про зґвалтування, насилля. У додатку буде кнопка SOS ,це коли один з партнерів може негайно заявити про насилля, зґвалтування в існуючій “парі”.

До речі, з 11 січня 2019 року набув чинності закон, який посилює покарання за злочини на сексуальному ґрунті.