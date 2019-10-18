17 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 29 разів порушили режим припинення вогню.
Противник 29 разів обстріляв позиції ЗСУ із заборонених Мінськими угодами мінометів.
Бойовики застосовували заборонені артилерійські установки калібру 122 мм, різнокаліберні міномети, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.
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Обстріли велись поблизу Водяного, Павлополя, Талаківки, Авдіївки, Березового, Пищевика, Лебединського, Широкиного, Новолуганського, Золотого, Кримського, Попасної та інших населених пунктів.
Нагадаємо,15 жовтня українська сторона під час засідання ТКГ у Мінську назвала умови виконання політичного блоку питань Мінських угод.
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