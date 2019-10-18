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Факти / Україна / Суспільство

Стріляли з мінометів: бойовики 29 разів обстріляли позиції ЗСУ

17 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 29 разів порушили режим припинення вогню.

Стріляли з мінометів: бойовики 29 разів обстріляли позиції ЗСУ

Противник 29 разів обстріляв позиції ЗСУ із заборонених Мінськими угодами мінометів.

Бойовики застосовували заборонені артилерійські установки калібру 122 мм, різнокаліберні міномети, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

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Обстріли велись поблизу Водяного, Павлополя, Талаківки, Авдіївки, Березового, Пищевика, Лебединського, Широкиного, Новолуганського, Золотого, Кримського, Попасної та інших населених пунктів.

Нагадаємо,15 жовтня українська сторона під час засідання ТКГ у Мінську назвала умови виконання політичного блоку питань Мінських угод.

Джерело: Штаб ООС

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