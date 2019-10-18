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Факти / Україна / Суспільство

На Майдані розбирають скандальну надбудову і обіцяють перевірки решти

У столиці КП Керуюча компанія Шевченківського району, за технічної підтримки рятувальників КАРС розбирють незаконну надбудову на Майдані Незалежності.

На Майдані розбирають скандальну надбудову і обіцяють перевірки решти

Незаконну надбудову біля метро Майдан Незалежності на даху будівлі, де розташований McDonald’s, почали демонтувати.

Демонтаж відбувається щоб не допустити виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної із ризиком для життя та здоров’я людей.

Рішення повернути конструкцію покрівлі житлового будинку до первісного стану ухвалила постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Радник мера Києва Максим Бахматов зазначив, що наразі здійснюється інвентаризація об’єктів, де в різні часи робили надбудови чи прибудови до будинків. Зокрема, у центральній частині міста.

– Справді, у законодавстві України є прогалини і такі прибудови можна зробити у рамках реконструкції приміщення, але “політ творчості” треба підсікати законними важелями, – наголосив радник.

Також Бахматов анонсував новий демонтаж незаконної забудови.

– Якщо прибудова/надбудова несе загрозу конструктивним характеристикам будівлі, порушує законодавство – будемо домагатися знесення. Нагадаємо, досвід у нас вже є. І на Десятинній, і на Андріївському узвозі, і тепер на Майдані Незалежності.

Приготуватися: незаконному будинку на Музейному провулку та Будинку-монстру на валах, – зазначив радник мера.

Читайте: Гончарук обговорив з Кличком незаконну надбудову в будинку на Майдані

На Майдані розбирають скандальну надбудову і обіцяють перевірки решти / 5 фотографий

До слова, раніше Факти ICTV писали, що в Україні можуть ввести мораторій на забудову.

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