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Факти / Україна

Під час аварії Ан-72 у Конго загинув українець – ЗМІ

Жертвою аварії літака у Конго став українець, який виконував роботу бортінженера.

Під час аварії Ан-72 у Конго загинув українець – ЗМІ

Жертвою аварії військово-транспортного літака Ан-72 у Демократичній республіці Конго став українець Сергій Горохов.

За непідтвердженими даними, бортінженер з Одеси загинув за три дні до закінчення контракту в Африці.

Ан-72 зазнав аварії у Конго 10 жовтня недалеко від міста Коле. Усі восьмеро людей, які перебували на борту, загинули.

Читайте: Що відомо про всі авіакатастрофи в Україні

Станом на 15 жовтня на місці катастрофи виявили чотири невпізнаних тіла.

Нагадаємо, у Мексиці розбився літак з вболівальниками боксера Сауля Альвареса.

Фотоjqknews

Джерело: Думская

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