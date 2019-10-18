СБУ оголосила підозру одному з організаторів поставок продукції військового призначення для потреб Міноборони РФ.

СБУ викрила підприємство, яке працювало на окупованій території Луганщини та поставляло продукцію для потреб військової авіації Російської Федерації.

Організатору поставок оголошено підозру за ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) та ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Повідомляється, що схема поставок працювала завдяки фірмі-прокладці, яка зареєстрована у Московській області. Насправді продукція військового призначення передавалася реальним замовникам з Міноборони країни-агресора.

Такі кроки Росія використовувала для уникнення санкцій, наголошують у СБУ.

Читайте: Надав важливі дані – СБУ вивезла свідка з “ЛНР”

– Задокументовано понад тридцять експортних поставок на суму більше ніж 50 мільйонів російських рублів, – йдеться у повідомленні.

Також підприємство регулярно сплачувало податки до бюджету терористам “ЛНР” та митні платежі органам країни-агресора.

Нагадаємо, група компаній ПАТ Мотор Січ два роки фінансувала діяльність терористичної організації “ДНР”.