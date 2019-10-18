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Факти / Україна

Підприємство на Донбасі поставляло деталі для військової авіації РФ – СБУ

СБУ оголосила підозру одному з організаторів поставок продукції військового призначення для потреб Міноборони РФ.

Підприємство на Донбасі поставляло деталі для військової авіації РФ – СБУ

СБУ викрила підприємство, яке працювало на окупованій території Луганщини та поставляло продукцію для потреб військової авіації Російської Федерації.

Організатору поставок оголошено підозру за ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) та ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Повідомляється, що схема поставок працювала завдяки фірмі-прокладці, яка зареєстрована у Московській області. Насправді продукція військового призначення передавалася реальним замовникам з Міноборони країни-агресора.

Такі кроки Росія використовувала для уникнення санкцій, наголошують у СБУ.

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– Задокументовано понад тридцять експортних поставок на суму більше ніж 50 мільйонів російських рублів, – йдеться у повідомленні.

Також підприємство регулярно сплачувало податки до бюджету терористам “ЛНР” та митні платежі органам країни-агресора.

Нагадаємо, група компаній ПАТ Мотор Січ два роки фінансувала діяльність терористичної організації “ДНР”.

Джерело: СБУ

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