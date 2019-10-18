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Факти / Україна

Погода в Україні на 18 жовтня (КАРТА)

18 жовтня в Україні пануватиме тепла і сонячна погода.

Погода в Україні на 18 жовтня (КАРТА)

У західних областях, як і по всій Україні, без опадів. Вдень тут до 23° тепла, вночі стовпчики термометрів покажуть 5-9°.

На сході країни вдень повітря прогріється до 21°, вночі холодніше – 4-8°.

У південних областях вдень прогнозується 16-21°, вночі 7-12°.

Читайте: 5 порад для безпечного водіння в туман

На півночі України вдень 18-21°, вночі 7-9°.

У Києві 18 жовтня очікується тепла погода. Вдень тут 19-21°, вночі 7-9°.

До речі, раніше Факти ICTV публікували календар магнітних бур на 2019 рік.

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