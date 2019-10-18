Листування народного депутата від Слуги народу В’ячеслава Медяника перевірять, і з’ясують, чи є дані для того, щоб внести відповідний факт до ЄРДР.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що доручив провести перевірку листування народного депутата з фракції Слуга народу В’ячеслава Медяника.

Також буде з’ясовано, чи є наразі достатня кількість даних для того, щоб внести відповідний факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

– У тому самому листуванні написано, що ситуація, яка існувала раніше, коли був “свій” прокурор, який займався конкретними справами і вирішував конкретні питання, то ця ситуація сьогодні вже не існує в прокуратурі, – сказав Рябошапка.

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За словами генпрокурора, нардеп листувався з бізнесменом, але намагався вирішити певні питання з його заступником.

Заступник Рябошапки не знав Медяника і ніколи з ним не спілкувався.

До слова, Руслан Рябошапка просить Верховну Раду дати дозвіл на притягнення до відповідальності народного депутата Ярослава Дубневича.