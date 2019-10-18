50 днів тому міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет почав працювати в Кабміні. За цей час політик встиг започаткувати сім проектів.
Дмитро Дубілет вже 50 днів працює в Кабміні. За підсумками роботи політик розповів про сім своїх проектів.
Розпочата тотальна діджіталізація бізнес-процесів Кабміну.
– Я сподіваюся, що більшість процесів ми переведемо в цифру протягом 3-6 місяців, а потім доберемося й до інших держорганів. Електронний обмін документами дотиснемо вже у цьому році, – сказав Дубілет.
- Суттєво знизили рейдерство.
- Скасували обов’язкові трудові книжки.
- Опрацювали концепцію проекту електронні лікарняні.
- Запустили в електронній формі єдиний процес подачі орієнтувань на митницю з боку силовиків.
Це повинно знизити корупційний тиск на бізнес з боку правоохоронних органів.
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- Стартував проект з детінізації алкоголю і сигарет.
- Запущено пілотний проект з централізації підтримувальних функцій в Кабміні.
Зараз близько 30% співробітників Кабміну виконують однакові підтримувальні функції.
– Ми плануємо централізувати ці функції і вивести їх на новий рівень за якістю та ефективністю, – зазначив міністр.
Політик анонсував розробку ще кількох проектів, інформацію про які тримає у таємниці.
До речі, на сайті Верховної Ради з’явилася програма діяльності Кабінету міністрів, в якій прописані основні цілі уряду.