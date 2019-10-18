50 днів тому міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет почав працювати в Кабміні. За цей час політик встиг започаткувати сім проектів.

Дмитро Дубілет вже 50 днів працює в Кабміні. За підсумками роботи політик розповів про сім своїх проектів.

Розпочата тотальна діджіталізація бізнес-процесів Кабміну.

– Я сподіваюся, що більшість процесів ми переведемо в цифру протягом 3-6 місяців, а потім доберемося й до інших держорганів. Електронний обмін документами дотиснемо вже у цьому році, – сказав Дубілет.

Суттєво знизили рейдерство.

Скасували обов’язкові трудові книжки.

Опрацювали концепцію проекту електронні лікарняні.

Запустили в електронній формі єдиний процес подачі орієнтувань на митницю з боку силовиків.

Це повинно знизити корупційний тиск на бізнес з боку правоохоронних органів.

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Стартував проект з детінізації алкоголю і сигарет.

Запущено пілотний проект з централізації підтримувальних функцій в Кабміні.

Зараз близько 30% співробітників Кабміну виконують однакові підтримувальні функції.

– Ми плануємо централізувати ці функції і вивести їх на новий рівень за якістю та ефективністю, – зазначив міністр.

Політик анонсував розробку ще кількох проектів, інформацію про які тримає у таємниці.

До речі, на сайті Верховної Ради з’явилася програма діяльності Кабінету міністрів, в якій прописані основні цілі уряду.