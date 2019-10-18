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Факти / Україна

Україна направила до РФ ноту протесту через гумконвой на Донбас

Україна направила до РФ ноту протесту у зв’язку з черговим 87 псевдогуманітарним конвоєм, який був перекинутий на Донбас.

Україна направила до РФ ноту протесту через гумконвой на Донбас

МЗС України направило до РФ ноту протесту у зв’язку з 87-м псевдогуманітарним вантажем, що був незаконно перекинутий на тимчасово окупований Донбас.

Читайте: Формула Штайнмаєра чи Путіна: чи можливе розведення військ на Донбасі

– Засуджуємо порушення Кремлем мінських домовленостей і закликаємо дотримуватися взятих на себе зобов’язань, – написала у Twitter речниця МЗС Катерина Зеленко.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський обговорив гуманітарну підтримку України з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем.

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