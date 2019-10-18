Верховна Рада може 18 жовтня у першому читанні розглядатиме проект закону про державний бюджет України на 2020 рік.

18 жовтня Верховна Рада під час пленарного засідання буде розглядати проект державного бюджету України на 2020 рік.

Також відбудеться година запитань до уряду:

Врегулювання конфлікту на сході України. Тарифна політика в Україні: стан і перспективи.

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Перше читання:

Проект закону про державний бюджет України на 2020 рік.

Проект закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України.

До слова, Факти ICTV публікували календар роботи Верховної Ради до січня 2020 року.