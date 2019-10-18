PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Закон про держбюджет: порядок денний Ради на 18 жовтня

Верховна Рада може 18 жовтня у першому читанні розглядатиме проект закону про державний бюджет України на 2020 рік.

Закон про держбюджет: порядок денний Ради на 18 жовтня

18 жовтня Верховна Рада під час пленарного засідання буде розглядати проект державного бюджету України на 2020 рік.

Також відбудеться година запитань до уряду:

  1. Врегулювання конфлікту на сході України.
  2. Тарифна політика в Україні: стан і перспективи.

Читайте: Верховна Рада: онлайн-трансляція засідання 18 жовтня

Перше читання:

Проект закону про державний бюджет України на 2020 рік.

Проект закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України.

До слова, Факти ICTV публікували календар роботи Верховної Ради до січня 2020 року.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Верховна Рада: онлайн-трансляція засідання 18 жовтня
Верховна Рада: онлайн-трансляція засідання 18 жовтня
У Раді створили об’єднання Кубань – щоб повернути у соціальне поле етнічні території
У Раді створили об’єднання Кубань – щоб повернути у соціальне поле етнічні території
У Слузі народу обіцяють легалізувати канабіс, але не в турборежимі
У Слузі народу обіцяють легалізувати канабіс, але не в турборежимі
верховна рада
Відновлення територіальної цілісності України: Рада створила комісію
Рада запровадила нові військові звання в ЗСУ
Рада запровадила нові військові звання в ЗСУ
верховна рада
Рада не може закрити Миротворець – Разумков
Дмитро Разумков
Нова кнопка для голосування в Раді з’явиться не скоро – Разумков
Ярослав Дубневич
Рябошапка просить у Ради дозволу на притягнення до відповідальності нардепа Дубневича
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка