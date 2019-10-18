Військові ЗСУ знаходитимуться в готовності до повернення на позиції, якщо домовленості про припинення вогню після відводу сил будуть порушені бойовиками.

Міністр оборони Андрій Загороднюк під час години запитань до уряду заявив, що після розведення сил на Донбасі ЗСУ будуть готові повернутися на позиції, якщо це знадобиться.

– Підрозділи ЗСУ утримуватимуться в готовності до негайного реагування на порушення домовленостей щодо відведення військ і у випадку відновлення обстрілу займуть позиції відповідно до визначених планів, – сказав Загороднюк.

Відведення військ проводитиметься в кілька етапів на заздалегідь підготовлені позиції з системою траншів і ходів сполучення.

Читайте: Амністії для всіх учасників війни на Донбасі не може бути – Яременко

За словами міністра оборони, будуть створені умови для виконання бойових завдань, проживання особового складу та обладнані укриття.

До слова, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік заявив, що новий графік розведення сил на Донбасі не було погоджено.