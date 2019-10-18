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Факти / Україна

ЗСУ повернуться на позиції, якщо обстріли на Донбасі відновляться – Загороднюк

Військові ЗСУ знаходитимуться в готовності до повернення на позиції, якщо домовленості про припинення вогню після відводу сил будуть порушені бойовиками.

ЗСУ повернуться на позиції, якщо обстріли на Донбасі відновляться – Загороднюк

Міністр оборони Андрій Загороднюк під час години запитань до уряду заявив, що після розведення сил на Донбасі ЗСУ будуть готові повернутися на позиції, якщо це знадобиться.

– Підрозділи ЗСУ утримуватимуться в готовності до негайного реагування на порушення домовленостей щодо відведення військ і у випадку відновлення обстрілу займуть позиції відповідно до визначених планів, – сказав Загороднюк.

Відведення військ проводитиметься в кілька етапів на заздалегідь підготовлені позиції з системою траншів і ходів сполучення.

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За словами міністра оборони, будуть створені умови для виконання бойових завдань, проживання особового складу та обладнані укриття.

До слова, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік заявив, що новий графік розведення сил на Донбасі не було погоджено.

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