19 жовтня набув чинності закон про Національну раду з питань телерадіомовлення щодо вдосконалення процедури звільнення та призначення його членів.

Закон про Національну раду набув чинності після публікації у виданні Голос України 18 жовтня.

Закон забезпечить безперервність функціонування Нацради: члену відомства надається право виконувати обов’язки до призначення нового члена. Винятком може стати лише дострокове припинення повноважень члена Нацради.

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Також в законі закріплюється обов’язковість одночасного призначення членів Нацради на всі вакантні посади.

Нацраду прирівняли до державних органів першого рівня.

Нагадаємо, 2 жовтня Верховна Рада прийняла законопроект №2036 про звільнення членів Нацради. Таку ініціативу підтримали 266 депутатів.