Перехід на зимовий час в 2019 році в Україні традиційно відбудеться в останню неділю жовтня – в ніч на 27 жовтня. О 4 годині ранку стрілки годинника потрібно перевести на годину назад.

В неділю, 27 жовтня, о 4.00 необхідно перевести стрілки годинника на одну годину назад.

Дата, коли переводять годинники на зимовий час в Україні, затверджена постановою Кабміну №509 від 13 травня 1996 року Про порядок обчислення часу на території України.

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При цьому Євросоюз вирішив з 2019 року скасувати перехід на літній і зимовий час після опитування, у ході якого більше 80% респондентів підтримали скасування переведення годинників.

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