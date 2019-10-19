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Факти / Україна

Погода в Україні на 19 жовтня (КАРТА)

19 жовтня в Україні буде тепло, сонячно й жодної хмаринки на небі.

Погода в Україні на 19 жовтня (КАРТА)

На 19 жовтня синоптики прогнозують в Україні суху та теплу погоду.

Вранці на всій території країни тумани, на заході та півдні – місцями.

Вітер південний, південно-східний – до 3-8 м/с.

Читайте: 5 порад для безпечного водіння в туман

Температура повітря вночі та вранці 4-9°, на узбережжі морів – до 12° тепла.

Вдень – від 17° до 22° вище нуля.

У Києві сьогодні сухо, протягом дня 20-22° тепла.

Погода на 19 жовтня

До речі, раніше Факти ICTV публікували календар магнітних бур на 2019 рік.

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