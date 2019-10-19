19 жовтня в Україні буде тепло, сонячно й жодної хмаринки на небі.
На 19 жовтня синоптики прогнозують в Україні суху та теплу погоду.
Вранці на всій території країни тумани, на заході та півдні – місцями.
Вітер південний, південно-східний – до 3-8 м/с.
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Температура повітря вночі та вранці 4-9°, на узбережжі морів – до 12° тепла.
Вдень – від 17° до 22° вище нуля.
У Києві сьогодні сухо, протягом дня 20-22° тепла.
До речі, раніше Факти ICTV публікували календар магнітних бур на 2019 рік.
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