20 жовтня іменини святкують: Сергій, Святослав, Олександр.

20 жовтня — 293-й день року за григоріанським календарем. До кінця року залишається 72 дні.

Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день авіадиспетчера, Всесвітній день статистики (відзначається кожні п’ять років, починаючи з 2010 року) та Міжнародний день кухаря і кулінара (заснований в 2004 році з ініціативи Всесвітньої асоціації кулінарних співтовариств).

Читайте: Місячний календар на жовтень 2019 – сприятливі дні і заборони

У нашій країні сьогодні відзначають Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози.

20 жовтня іменини святкують: Сергій, Святослав, Олександр.

Факти ICTV також публікували календар церковних свят на 2019 рік.