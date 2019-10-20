20 жовтня іменини святкують: Сергій, Святослав, Олександр.
20 жовтня — 293-й день року за григоріанським календарем. До кінця року залишається 72 дні.
Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день авіадиспетчера, Всесвітній день статистики (відзначається кожні п’ять років, починаючи з 2010 року) та Міжнародний день кухаря і кулінара (заснований в 2004 році з ініціативи Всесвітньої асоціації кулінарних співтовариств).
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У нашій країні сьогодні відзначають Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози.
20 жовтня іменини святкують: Сергій, Святослав, Олександр.
Факти ICTV також публікували календар церковних свят на 2019 рік.
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