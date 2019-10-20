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Факти / Україна / Політика

Зеленський з робочим візитом відвідає Японію

Президент України Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Японії для участі у церемонії інтронізації імператора Нарухіто.

Володимир Зеленський

21-24 жовтня Володимир Зеленський під час робочого візиту до Японії візьме участь у церемонії інтронізації імператора Японії Нарухіто.

Програмою візиту передбачені зустрічі глави держави з прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе, керівниками обох палат парламенту Японії та членами японської парламентської асоціації дружби з Україною.

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Також Зеленський зустрінеться з керівництвом Японського агентства міжнародного розвитку та з представниками бізнесу.

Заплановано також низку двосторонніх зустрічей президента України з лідерами іноземних країн.

Нагадаємо, 16 жовтня президент Володимир Зеленський здійснив офіційний візит до Латвії.

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