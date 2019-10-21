Цього тижня бабине літо в Україні продовжиться. В країні очікується тепла погода без опадів.

У вівторок, 22 жовтня, на всій території України буде сонячна погода і без опадів. Повітря прогріється до 18°С…24°С вдень і 6°С… 9°С вночі.

У середу, 23 жовтня, по всій території країни буде хмарна погода з проясненнями. Повітря прогріється до 18°С…24°С вдень і 5°С…9°С вночі.

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У четвер, 24 жовтня, погода в Україні збережеться на рівні попередніх днів. Максимальна температура буде на Закарпатті – 24°С тепла вдень.

У регіонах буде хмарно з проясненнями, а температура вдень 17°С… 20°С, а вночі 6°С…9°С.

У п’ятницю, на 25 жовтня, у всіх областях країни буде хмарна з проясненнями погода. Температура повітря прогріється до 16°С…24°С вдень і 6°С…11°С вночі.

Раніше Факти ICTV писали, яка погода очікує українців восени, коли прийдуть перші похолодання і заморозки.