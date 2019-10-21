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Факти / Україна

Держбюджет 2020: зарплати, пенсії і чи варто очікувати девальвації

Держбюджет 2020: зарплати, пенсії і чи варто очікувати девальвації

Новий закон, який ухвалили цього тижня нардепи – про викривачів корупції, але в народі отримав іншу назву про анонімки.

Такі механізми у багатьох цивілізованих країнах давно використовують для боротьби з розкраданням бюджету.

Щоправда, для цього потрібне прозоре і чесне правосуддя, незаангажоване слідство і надійна система захисту свідків, яких у нас поки немає. І все-ж  з наступного року кожен, хто повідомить перевірену інформацію про корупційні злочини, підпадатиме під особливий захист держави. І навіть може отримати неабияку премію – 12 млн грн.

У держбюджеті на наступний рік, який у першому читанні розглядав цього тижня парламент, про ці гроші не йдеться. Як і про суттєве зростання економіки, яке Олексій Гончарук проанонсував під час затвердження на посаді прем’єра.

У проекті держбюджету 2020 все поки прозаїчніше. Дехто з нардепів навіть коливався, чи брати на себе таку непосильну бюджетну ношу.

Читайте: Рада ухвалила закон про викривачів корупції

До внесеного урядом проекту депутати подали понад 2 тис. поправок і пропозицій. Однак дві третини з них бюджетний комітет забракував. У заключному слові прем’єр спробував заспокоїти депутатів. Мовляв, документ сирий, створений за економічними показниками попередників. А справжній бюджет підготують уже до другого читання.

Експерти погоджуються: написати свій власний проект бюджету уряд Гончарука ще просто фізично не встиг.

Наповнення бюджету залежатиме від того, які економічні реформи нова влада встигне здійснити до кінця року.

У пропонованих реформах уже помітні суперечності. Уряд, з одного боку, прагне розігріти економіку, а з іншого – підвищує податки та посилює контроль над малим бізнесом. Що вже викликало протести підприємців-фізичних осіб.

Прогноз економічного зростання наразі скромний – 3,3%. У Мінекономіки його вже готові підвищити лише до 3,7.

Не значно зростуть і мінімальні пенсії та зарплати.

Відповідно до 1670 та 4700 грн. Але якщо вдасться, як планував прем’єр, вдвічі збільшити прожитковий мінімум до 4,5 тис. грн, то цифри значно зміняться. Середня зарплата становитиме 12 тис. грн.

Темпи інфляції, за прогнозами Нацбанку, наступного року мають уповільнитися до небачених раніше 5%. Це означає, що ціни зростатимуть повільніше.

Але є для українців і тривожні новини. У бюджет закладають менше коштів на субсидії. Хоч і обіцяють, що справді нужденних людей це не торкнеться.

А от прогнозному курсу долара у 28,2 експерти радять не лякатися. Бо не бачать наразі підстав для девальвації гривні.

Тепер за прогули депутатів каратимуть гривнею. Якщо хтось з нардепів навіть сидітиме в залі на своєму місці, але не голосуватиме, він недоотримає значну частину звичної зарплати.

До слова, Верховна Рада 18 жовтня ухвалила бюджет-2020  у першому читанні.

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