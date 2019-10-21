На концерті студії Квартал 95 пожартували над згорілим будинком екс-голови Нацбанку Валерії Гонтаревої. Факти ICTV зібрали реакцію мережі на це.

Національний хор імені Верьовки на концерті Кварталу 95 заспівав пісню-пародію Горіла хата, в якій висміяв згорілий будинок екс-голови Нацбанку Валерії Гонтаревої.

В основу лягла народна пісня Горіла сосна, палала.

– Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала… Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича… Люди вогонь побачили, допомагати почали, відра схопили, прибігли, в вогонь соляру плескали.

Читайте: Я не перетинатиму кордон: Гонтарева відмовилася повертатися в Україну

Сама Валерія Гонтарева відреагувала таким чином:

– Це сором! Насміхатися над людським горем – це неможливо уявити у цивілізованому суспільстві.

У мережі у цілому негативно відреагували на такий гумор. Найбільше людей обурила участь у цьому номері хору Верьовки.

Факти ICTV зібрали коментарі користувачів.



























Дно. Реакція мережі на пісню хору Верьовки про згорілий будинок Гонтаревої / 7 фотографий

Нагадаємо, що у поліції головною версією пожежі у будинку Гонтаревої є підпал.