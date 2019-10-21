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Факти / Україна

Дно. Реакція мережі на пісню хору Верьовки про згорілий будинок Гонтаревої

На концерті студії Квартал 95 пожартували над згорілим будинком екс-голови Нацбанку Валерії Гонтаревої. Факти ICTV зібрали реакцію мережі на це.

Дно. Реакція мережі на пісню хору Верьовки про згорілий будинок Гонтаревої

Національний хор імені Верьовки на концерті Кварталу 95 заспівав пісню-пародію Горіла хата, в якій висміяв згорілий будинок екс-голови Нацбанку Валерії Гонтаревої.

В основу лягла народна пісня Горіла сосна, палала.

– Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала… Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича… Люди вогонь побачили, допомагати почали, відра схопили, прибігли, в вогонь соляру плескали.

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Сама Валерія Гонтарева відреагувала таким чином:

– Це сором! Насміхатися над людським горем – це неможливо уявити у цивілізованому суспільстві.

У мережі у цілому негативно відреагували на такий гумор. Найбільше людей обурила участь у цьому номері хору Верьовки.

Факти ICTV зібрали коментарі користувачів.

Дно. Реакція мережі на пісню хору Верьовки про згорілий будинок Гонтаревої / 7 фотографий

Нагадаємо, що у поліції головною версією пожежі у будинку Гонтаревої є підпал.

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