На концерті студії Квартал 95 пожартували над згорілим будинком екс-голови Нацбанку Валерії Гонтаревої. Факти ICTV зібрали реакцію мережі на це.
Національний хор імені Верьовки на концерті Кварталу 95 заспівав пісню-пародію Горіла хата, в якій висміяв згорілий будинок екс-голови Нацбанку Валерії Гонтаревої.
В основу лягла народна пісня Горіла сосна, палала.
– Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала… Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича… Люди вогонь побачили, допомагати почали, відра схопили, прибігли, в вогонь соляру плескали.
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Сама Валерія Гонтарева відреагувала таким чином:
– Це сором! Насміхатися над людським горем – це неможливо уявити у цивілізованому суспільстві.
У мережі у цілому негативно відреагували на такий гумор. Найбільше людей обурила участь у цьому номері хору Верьовки.
Факти ICTV зібрали коментарі користувачів.
Нагадаємо, що у поліції головною версією пожежі у будинку Гонтаревої є підпал.