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Факти / Україна

Феодалів чи князьків у районах не буде – генпрокурор

Глава ГПУ Руслан Рябошапка зазначив, що прокурори на місцях будуть захищати населення від людей, які вважають себе так званими феодалами.

Феодалів чи князьків у районах не буде – генпрокурор

Генпрокурор України Руслан Рябошапка розповів, що у регіонах існують люди, які вважають себе так званими феодалами та створюють тиск на населення.

– Коли я зустрічаюся з місцевими прокурорами, то говорю, що у ваших містах є люди, які вважаються місцевими феодалами чи місцевими князьками. От знайдіть цих людей та зробіть так, аби люди їх більше не боялися, – зазначив Рябошапка в ефірі Свободи слова на ICTV.

За його словами, в одному з районів Одеської області є сім’я, яка тримає в страху весь регіон.

ЧитайтеВсі правоохоронні органи мають працювати як одна команда – Рябошапка

– Один з членів сім’ї перебуває у розшуку, але спокійно проживає у цьому ж населеному пункті. Всі місцеві про це знають, а поліція закриває очі. Тому прокуратура має бути взірцем для всіх правоохоронних органів. Також прокуратура має зробити так, аби таких феодалів у регіонах не було, – підкреслив генпрокурор.

Раніше Рябошапка зазначив, що анонімні повідомлення не стануть причиною звільнення прокурорів.

Джерело: Свобода слова

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