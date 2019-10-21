Екс-заступника голови РНБО Олега Гладковського випустили із СІЗО, оскільки його сім’я внесла заставу у 10,6 млн грн.
Адвокат екс-заступника голови РНБО Олега Гладковського Руслан Волинець заявив, що за його підзахисного внесли заставу у розмірі 10,6 млн грн.
Заставу внесла родина Гладковського, і наразі триває оформлення необхідних документів.
Волинець сподівається, що екс-заступника голови РНБО випустять із СІЗО 21 жовтня.
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Адвокат додав, що захисники Гладковського мають отримати текст ухвали Вищого антикорупційного суду щодо запобіжного заходу і готуватимуть апеляцію.
До слова, генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що Гладковському не дозволять втекти навіть у випадку внесення застави.
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