Екс-заступника голови РНБО Олега Гладковського випустили із СІЗО, оскільки його сім’я внесла заставу у 10,6 млн грн.

Адвокат екс-заступника голови РНБО Олега Гладковського Руслан Волинець заявив, що за його підзахисного внесли заставу у розмірі 10,6 млн грн.

Заставу внесла родина Гладковського, і наразі триває оформлення необхідних документів.

Волинець сподівається, що екс-заступника голови РНБО випустять із СІЗО 21 жовтня.

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Адвокат додав, що захисники Гладковського мають отримати текст ухвали Вищого антикорупційного суду щодо запобіжного заходу і готуватимуть апеляцію.

До слова, генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що Гладковському не дозволять втекти навіть у випадку внесення застави.