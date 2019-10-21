PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Міфи про трансплантологію та коли в Україні запрацює новий закон

Міфи про трансплантологію та коли в Україні запрацює новий закон

Правоохоронці затримують одного з найкращих вітчизняних лікарів. Під слідством опинився завідувач відділення столичного інституту імені Шалімова Олег Котенко.

Лікаря затримали після отримання від пацієнта хабаря у 20 тис. доларів.

До 1 грудня  Котенко за рішенням суду буде знаходитися під нічним домашнім арештом. Він може ходити на роботу, але хірург обрав інше – пішов у відпустку.

Хірургу, якщо його вина буде доведена, загрожує до 10 років ув’язнення.

Затримання Котенка розділило українців.

Одні кажуть, це держава загнала лікарів у глухий кут. Інші, наживатися на горі – аморально. Але цей випадок відкрив прихований бік української медицини, чим  вона насправді живе вже далеко не перший рік.

Хірурги у західних  клініках отримують сотні тисяч доларів на місяць. В Україні ж суми зовсім інші.

Але справа не тільки в зарплатах. Те, що за будь-яку операцію все рівно доведеться платити, знають усі.

На пересадку органів в черзі тисячі українців. Сергій з Полтавщини – один із них. Він чекає на чуже серце, бо своє  дає збої. Коли Сергію пересадять справжнє  – невідомо. Трансплантації органів в Україні проводять вкрай рідко.

Дивіться: Трансплантація нирок: чому неможлива в Україні та скільки коштує за кордоном

Якщо пересадки і були, то тільки від родичів. Жахлива статистика – щодня в Україні помирає  в середньому 9 людей. Вони так і не змогли дочекатися своєї черги.

Держава щороку виділяє майже 800 млн гривень на лікування українців за кордоном. Їх вистачає тільки на 5-6 трансплантацій.

Закон про трансплантацію в Україні залишається тільки на папері, його прийняли минулого року. Він дозволяє пересаджувати органи від нерідних донорів. Цього року мала бути створена координаційна рада, яка б складала реєстри донорів. Але все забуксувало.

Тут два боки однієї монети. З одного – лікарі ніяк не захищені. Процедури не прописані. Кожен крок може стати фатальним для хірурга.

До того ж, вміння проводити трансплантації сьогодні ніяк не впливає на зарплату лікаря.

Але з іншого боку – в Україні просто не існує контролю за самими лікарями. Чи все належне вони зробили аби не втратити потенційного донора.

В сусідній же Білорусі, де щороку проводяться сотні трансплантацій, кожен крок лікаря під пильним контролем. Там  іноді доходить навіть до розслідувань прокуратури.

Міністерство охорони здоров’я дає чергову обіцянку. Реєстр донорів запрацює у лютому наступного року. Але для цього треба буде внести ще півсотні правок до різних законів.

Та найголовніше – саме суспільство має змінити своє ставлення до пересадки органів та перестати боятися страшилок про чорних трансплантологів.

Ірина Заславець – людина, яка живе з пересадженим кістковим мозком. Вона каже що кожен, від кого залежить майбутнє пересадки органів повинен пам’ятати, що і він сам може колись стати пацієнтом трансплантолога.

Суспільство та лікарі бояться трансплантації, та просто не йдуть на це, бо прийде прокуратура та спитає, навіщо ви це робили. Ініціатива як то кажуть, карається, – Ірина Заславець.

До слова, чи запрацює система трансплантації в Україні з 2020 року.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Держбюджет 2020: зарплати, пенсії і чи варто очікувати девальвації
Держбюджет 2020: зарплати, пенсії і чи варто очікувати девальвації
Без інтернету, але як у бабусі: умови та ціни екохостелу на Одещині
Без інтернету, але як у бабусі: умови та ціни екохостелу на Одещині
аренда авто
Оренда авто: як працює, ціни та документи
Гітарист із 78 пальцями! У Дніпрі стартувала виставка Interpipe TechFest
Гітарист із 78 пальцями! У Дніпрі стартувала виставка Interpipe TechFest
Шашлик
7 місць для шашлика у Києві
Будівництво
30% ціни новобудови – хабарі. Як працюють корупційні схеми на будівельному ринку
Зеленський у Латвії
У Офісі президента переплутали Латвію з Литвою: СММ-нику подарували атлас
Вимога нації – ні капітуляції. У містах України пройшла хвиля акцій
Вимога нації – ні капітуляції. У містах України пройшла хвиля акцій
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка