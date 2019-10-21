Правоохоронці затримують одного з найкращих вітчизняних лікарів. Під слідством опинився завідувач відділення столичного інституту імені Шалімова Олег Котенко.

Лікаря затримали після отримання від пацієнта хабаря у 20 тис. доларів.

До 1 грудня Котенко за рішенням суду буде знаходитися під нічним домашнім арештом. Він може ходити на роботу, але хірург обрав інше – пішов у відпустку.

Хірургу, якщо його вина буде доведена, загрожує до 10 років ув’язнення.

Затримання Котенка розділило українців.

Одні кажуть, це держава загнала лікарів у глухий кут. Інші, наживатися на горі – аморально. Але цей випадок відкрив прихований бік української медицини, чим вона насправді живе вже далеко не перший рік.

Хірурги у західних клініках отримують сотні тисяч доларів на місяць. В Україні ж суми зовсім інші.

Але справа не тільки в зарплатах. Те, що за будь-яку операцію все рівно доведеться платити, знають усі.

На пересадку органів в черзі тисячі українців. Сергій з Полтавщини – один із них. Він чекає на чуже серце, бо своє дає збої. Коли Сергію пересадять справжнє – невідомо. Трансплантації органів в Україні проводять вкрай рідко.

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Якщо пересадки і були, то тільки від родичів. Жахлива статистика – щодня в Україні помирає в середньому 9 людей. Вони так і не змогли дочекатися своєї черги.

Держава щороку виділяє майже 800 млн гривень на лікування українців за кордоном. Їх вистачає тільки на 5-6 трансплантацій.

Закон про трансплантацію в Україні залишається тільки на папері, його прийняли минулого року. Він дозволяє пересаджувати органи від нерідних донорів. Цього року мала бути створена координаційна рада, яка б складала реєстри донорів. Але все забуксувало.

Тут два боки однієї монети. З одного – лікарі ніяк не захищені. Процедури не прописані. Кожен крок може стати фатальним для хірурга.

До того ж, вміння проводити трансплантації сьогодні ніяк не впливає на зарплату лікаря.

Але з іншого боку – в Україні просто не існує контролю за самими лікарями. Чи все належне вони зробили аби не втратити потенційного донора.

В сусідній же Білорусі, де щороку проводяться сотні трансплантацій, кожен крок лікаря під пильним контролем. Там іноді доходить навіть до розслідувань прокуратури.

Міністерство охорони здоров’я дає чергову обіцянку. Реєстр донорів запрацює у лютому наступного року. Але для цього треба буде внести ще півсотні правок до різних законів.

Та найголовніше – саме суспільство має змінити своє ставлення до пересадки органів та перестати боятися страшилок про чорних трансплантологів.

Ірина Заславець – людина, яка живе з пересадженим кістковим мозком. Вона каже що кожен, від кого залежить майбутнє пересадки органів повинен пам’ятати, що і він сам може колись стати пацієнтом трансплантолога.

Суспільство та лікарі бояться трансплантації, та просто не йдуть на це, бо прийде прокуратура та спитає, навіщо ви це робили. Ініціатива як то кажуть, карається, – Ірина Заславець.

До слова, чи запрацює система трансплантації в Україні з 2020 року.