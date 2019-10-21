У Луганській області через відключення від електропостачання три дні без води залишаються 80 тисяч жителів.

На Луганщині через відключення від електропостачання трьох насосних станцій на ЛКСП Лисичанськводоканал без води третій день залишаються приблизно 80 тис. жителів.

– 18 жовтня у Лисичанську у зв’язку із заборгованістю за спожиту електроенергію, відключено від електропостачання три насосні станції ЛКСП Лисичанськводоканал (ГТВ, Білогорівська і Боровська), – йдеться у повідомленні ДСНС.

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Без централізованого водопостачання знаходяться центральна, південна частини Лисичанська, міста Привілля і Новодружеськ.

Протягом доби 20 жовтня підрозділами ДСНС жителям було підвезено 167,5 м3 технічної води (з початку робіт 307,5 ​​м3 технічної води).

До речі, взимку у Торецьку Донецької області кілька днів не було води через пошкодження водогону внаслідок бойових дій.