Аеропорт Бориспіль призупинив обслуговування в терміналах через розсіювання шкідливих речовин з вмістом аміаку.

У міжнародному аеропорту Бориспіль призупинили обслуговування в терміналах через появу шкідливих речовин через обробку полів на прилеглій території.

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Згодом фахівці ДСНС встановили, що якість повітря відповідає допустимим нормам.

– Аеропорт Бориспіль працює в штатному режимі. У зв’язку з обробкою полів у зоні діяльності аеропорту та навколишній місцевості аміакомісткими речовинами за попередніми оцінками відбулося вивільнення летючих шкідливих речовин, – зазначили у прес-службі аеропорту.

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