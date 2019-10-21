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Факти / Україна

Роботу в терміналах аеропорту Бориспіль призупинили через шкідливі речовини

Аеропорт Бориспіль призупинив обслуговування в терміналах через розсіювання шкідливих речовин з вмістом аміаку.

Роботу в терміналах аеропорту Бориспіль призупинили через шкідливі речовини

У міжнародному аеропорту Бориспіль призупинили обслуговування в терміналах через появу шкідливих речовин через обробку полів на прилеглій території.

Читайте: Забруднення повітря в Києві: в КМДА назвали причину

Згодом фахівці ДСНС встановили, що якість повітря відповідає допустимим нормам.

– Аеропорт Бориспіль працює в штатному режимі. У зв’язку з обробкою полів у зоні діяльності аеропорту та навколишній місцевості аміакомісткими речовинами за попередніми оцінками відбулося вивільнення летючих шкідливих речовин, – зазначили у прес-службі аеропорту.

Раніше Факти ICTV писали, що потрібно знати про забруднення повітря у Києві.

Фото: Dreamstime

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