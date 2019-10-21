Міністерство розвитку громад має намір заборонити фінансувати купівлю житла до введення його в експлуатацію.

В Україні хочуть змінити правила купівлі житла через державні програми придбання квартир.

Міністр розвитку громад і територій Альона Бабак просить Кабінет міністрів сформувати зміни до постанови Кабміну, щоб не дозволяти фінансувати житло, яке ще не введено в експлуатацію.

За її словами, у країні часто не добудовується нерухомість, у яку люди через програму Держмолодьжитла (Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву. – Ред.)інвестують свої кошти.

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– Наприклад, у будинку 400 квартир, з яких лише 50 продано. У зв`язку з цим будинок не добудовується, а люди не мають житла і починають страйкувати, – розповіла Бабак.

Як повідомлялося, в Україні створять єдину базу земельних ділянок і нерухомості.