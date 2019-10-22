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Факти / Україна / Суспільство

Бойовики “ДНР” “засудили” журналіста Асєєва до 15 років колонії

Українського журналіста Станіслава Асєєва “засудили” до 15 років в’язниці. Відповідне рішення виніс так званий Верховний суд ДНР.

Бойовики “ДНР” “засудили” журналіста Асєєва до 15 років колонії

За версією бойовиків, Асєєв з березня 2015 року до травня 2017 року проводив розвідку місць дислокації підрозділів “Народної міліції ДНР” і передавав дані представникам Служби безпеки України.

Також у матеріалах справи стверджують, що блогер “вербував у соцмережах проукраїнськи налаштованих користувачів для збору і передаванняі відомостей військового та іншого характеру”.

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Так званий суд визнав Асєєва винним в “організації екстремістського співтовариства, у шпигунстві та публічних закликах до екстремістської діяльності”.

Також йому інкримінували “публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності”.

Увесь термін Асєєв відбуватиме в колонії суворого режиму.

Нагадаємо, 5 вересня Київський апеляційний суд звільнив з-під варти бойовика “ДНР” Володимира Цемаха.

Джерело: Генпрокуратура “ДНР”

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