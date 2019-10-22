Українського журналіста Станіслава Асєєва “засудили” до 15 років в’язниці. Відповідне рішення виніс так званий Верховний суд ДНР.

За версією бойовиків, Асєєв з березня 2015 року до травня 2017 року проводив розвідку місць дислокації підрозділів “Народної міліції ДНР” і передавав дані представникам Служби безпеки України.

Також у матеріалах справи стверджують, що блогер “вербував у соцмережах проукраїнськи налаштованих користувачів для збору і передаванняі відомостей військового та іншого характеру”.

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Так званий суд визнав Асєєва винним в “організації екстремістського співтовариства, у шпигунстві та публічних закликах до екстремістської діяльності”.

Також йому інкримінували “публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності”.

Увесь термін Асєєв відбуватиме в колонії суворого режиму.

Нагадаємо, 5 вересня Київський апеляційний суд звільнив з-під варти бойовика “ДНР” Володимира Цемаха.

Джерело: Генпрокуратура “ДНР”