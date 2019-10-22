22 жовтня середній курс долара в українських банках становить 24,75-25,05 грн.
Офіційний курс гривні до долара встановлено на рівні 24,98 грн/дол. Середній курс долара в банках України становить 24,75-25,05 грн.
Тож порівняно з попереднім днем долар у купівлі подешевшав на 15 коп., а у продажу – на 19 коп.
Читайте: Курс долара в Україні – прогноз МВФ на 5 років
Котирування гривні до євро встановилися на рівні 27,50-27,95 грн/євро. А це на 20 коп. вище рівня закриття попередніх торгів.
До речі, раніше ми писали, яким буде курс долара в Україні до кінця 2019 року.
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