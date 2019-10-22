Президент США Дональд Трамп почав більше сприймати Україну як корумповану країну після спілкування з президентом РФ Володимиром Путіним.

Американські високопосадовці вважають, що під час спілкування президента США Дональда Трампа з іншими світовими лідерами Україну виставляли як корумповану країну.

Виданню The Washington Post розповіли про те, що, зокрема, це робив президент РФ Володимир Путін.

– Розмови Трампа з Путіним, прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та іншими підсилювало його сприйняття України як безнадійно корумпованої країни, та країни, яка, на думку Трампа, шукала шляхи підірвати його шанси на президентських виборах США у 2016 році, – пише видання.

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За інформацією джерел The Washington Post, під час зустрічі 3 травня 2019 року Путін сказав Трампу, що Україна – це “гніздо корупції”.

Вони вважають, що таким чином президент РФ намагається погіршити стосунки глав США і України.

До слова, у New York Times вважають, що Дональд Трамп намагається загальмувати розвиток української демократії.