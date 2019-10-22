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Кабмін змінив правила отримання субсидії – українці платитимуть більше

Кабінет міністрів України збільшив вартість комунальних послуг для сімей, які отримують субсидії. Норма почне діяти з травня 2020 року.

Кабмін змінив правила отримання субсидії – українці платитимуть більше

Кабмін збільшив на 5% вартість комунальних послуг для домогосподарств, які отримують субсидії.

Читайте: Як оформити субсидію онлайн – інструкція в три кроки

Про відповідні зміни йдеться у постанові Кабінету міністрів № 878 від 20 жовтня 2019 року.

З травня 2020 року під час призначення субсидій з середньомісячного загального доходу сімʼї стягуватимуть 20%, а не 15%.

Раніше Факти ICTV писали, що напередодні опалювального сезону в Україні у Кабінеті міністрів ухвалили рішення щодо спрощення умов призначення субсидій.

Джерело: Урядовий портал

Фото: УНІАН

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