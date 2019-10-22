Кабінет міністрів України збільшив вартість комунальних послуг для сімей, які отримують субсидії. Норма почне діяти з травня 2020 року.
Кабмін збільшив на 5% вартість комунальних послуг для домогосподарств, які отримують субсидії.
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Про відповідні зміни йдеться у постанові Кабінету міністрів № 878 від 20 жовтня 2019 року.
З травня 2020 року під час призначення субсидій з середньомісячного загального доходу сімʼї стягуватимуть 20%, а не 15%.
Раніше Факти ICTV писали, що напередодні опалювального сезону в Україні у Кабінеті міністрів ухвалили рішення щодо спрощення умов призначення субсидій.
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