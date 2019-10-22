Протягом 2019-2020 навчального року українські школярі матимуть осінні, зимові, весняні та літні канікули. Найближчі – з 28 жовтня до 3 листопада. Факты ICTV склали орієнтовний графік.
Міністерством освіти України може лише рекомендувати школам графік канікул, а дати кожен навчальний заклад встановлює самостійно.
Шкільні канікули 2019-2020:
- Осінні – з 28 жовтня до 3 листопада.
- Зимові – з 23 грудня до 7 січня.
- Весняні – з 23 березня до 29 березня.
- Літні – з 1 червня до 31 серпня.
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Не забувайте, що канікули зазвичай починаються з понеділка, тому додайте до них ще два вихідних дні – суботу та неділю.
До слова, Факти ICTV розповідали, чим потрібно керуватися, обираючи вид спорту для дитини, і на що звертати увагу.