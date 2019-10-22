Протягом 2019-2020 навчального року українські школярі матимуть осінні, зимові, весняні та літні канікули. Найближчі – з 28 жовтня до 3 листопада. Факты ICTV склали орієнтовний графік.

Міністерством освіти України може лише рекомендувати школам графік канікул, а дати кожен навчальний заклад встановлює самостійно.

Шкільні канікули 2019-2020:

Осінні – з 28 жовтня до 3 листопада.

Зимові – з 23 грудня до 7 січня.

Весняні – з 23 березня до 29 березня.

Літні – з 1 червня до 31 серпня.

Читайте: Гуртки для дітей: куди віддати дитину та в якому віці

Не забувайте, що канікули зазвичай починаються з понеділка, тому додайте до них ще два вихідних дні – суботу та неділю.

До слова, Факти ICTV розповідали, чим потрібно керуватися, обираючи вид спорту для дитини, і на що звертати увагу.