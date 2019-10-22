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Факти / Україна

Компроміс можливий: Гончарук про продаж землі іноземцями

Прем`єр-міністр Олексій Гончарук не відкидає можливості продажу землі іноземцям, попри пропоновану в законопроектах заборону.

Земля

Олексій Гончарук прокоментував рішення Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики, яким рекомендував ухвалити за основу законопроект, що забороняє іноземцям купувати українську землю до 1 січня 2024 року.

– Комітет підтримав версію законопроекту депутатів. Це означає, що деяке відтермінування для іноземців все ж буде передбачене. Я думаю, що ми знайдемо відповідь – можливо, іноземці домовлятимуться з нашими локальними юридичними компаніями, знаходитимуть іншу форму спілкування, – пояснив глава уряду.

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За його словами, законопроект Кабміну про ринок землі не передбачав таких обмежень, тому дискусія ще попереду.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики підтримав законопроект №2178-10 про ринок землі.

Джерело: УНІАН

Фото: Dreamstime

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