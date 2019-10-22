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Факти / Україна

Не останній. Гончарук звільнив начальника Держгеокадастру у Київській області

Начальника Головного управління Держгеокадастру у Київській області було звільнено з посади.

Не останній. Гончарук звільнив начальника Держгеокадастру у Київській області

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук здійснив виїзний прийом громадян щодо діяльності Держгеокадастру, під час якого заявив, що звільнив начальника Головного управління відомства у Київській області.

За його словами, масштаб зловживань в області просто вражаючий.

– Мені відомі десятки історій та актів, коли інформацією маніпулюють. Коли люди прості не можуть добитися справедливості, а іншим на підставні, підроблені документи дають дві, три безкоштовні земельні ділянки на одну особу, – розповів прем’єр-міністр.

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Гончарук сказав, що київський керівник Держгеокадастру став 17-м звільненим начальником управлінь, але не останнім.

Він додав, що звільнятимуть усіх чиновників, які не розуміють, що ситуація в Україні змінилася.

До слова, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов розповів, що рішення Держгеокадастру будуть доступні для публічного ознайомлення.

Джерело: Укрінформ

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