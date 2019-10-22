Ракетні кораблі Російської Федерації увійшли в акваторію Азовського моря через Керченську протоку.
Два військових кораблі Російської Федерації пройшли через Керченську протоку і ввійшли в акваторію Азовського моря.
Судна мають назви Углич і Великий Устюг, повідомляється на сайті Міноборони РФ.
Екіпажі цих малих ракетних кораблів виконували завдання у складі постійного з`єднання військово-морського флоту РФ в Середземному морі.
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Раніше екіпаж МРК Углич доставив до тимчасово окупованого Севастополя головну ікону ВМФ РФ Святий апостол Андрій Первозванний.
Нагадаємо, Росія перебазувала винищувачі Північного флоту в окупований Крим.
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