Ракетні кораблі Російської Федерації увійшли в акваторію Азовського моря через Керченську протоку.

Два військових кораблі Російської Федерації пройшли через Керченську протоку і ввійшли в акваторію Азовського моря.

Судна мають назви Углич і Великий Устюг, повідомляється на сайті Міноборони РФ.

Екіпажі цих малих ракетних кораблів виконували завдання у складі постійного з`єднання військово-морського флоту РФ в Середземному морі.

Читайте: Росія перетворює бурові установки в Криму на військові об’єкти – Чорноморнафтогаз

Раніше екіпаж МРК Углич доставив до тимчасово окупованого Севастополя головну ікону ВМФ РФ Святий апостол Андрій Первозванний.

Нагадаємо, Росія перебазувала винищувачі Північного флоту в окупований Крим.