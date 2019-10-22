Низка міжнародних авіарейсів в аеропорту Київ скасовані через густий туман і перенесені до Борисполя.

22 жовтня Міжнародний аеропорт Київ (Жуляни) скасував низку міжнародних авіарейсів через густий туман.

Скасовано рейси до Варшави авіакомпанії LOT, до Берліна – Wizz Air і до Риму – Alitalia, Delta, Etihad і Air Serbia.

Затримується також прибуття літаків з Берліна і Гамбурга у зв’язку з пізнім вильотом.

В аеропорту запевнили, що в разі тривалих затримок рейсів пасажирам будуть надані напої та харчування.

Решта рейсів будуть виконуватися за розкладом.

Затримуються внутрішні рейси авіакомпанії Мотор Січ до Дніпра та Одеси.

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Представниця аеропорту Київ повідомила, що скасовані рейси перенаправили до Борисполя, а пасажирам організували доставку.

Також сильний туман порушив роботу міжнародного аеропорту Одеса. Всі рейси, що прибувають і відправляються, затримані.

Нагадаємо, 21 жовтня прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що показники забрудненого повітря в Києві поки не є аномальними.