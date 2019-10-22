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Факти / Україна

У Києві представили цифрову станцію для моніторингу загроз з космосу

Завод Арсенал показав станцію моніторингу космосу під назвою Збруч.

РЛС Збруч

На виставці Зброя та безпека у Києві завод Арсенал представив цифрову станцію моніторингу космічного простору Збруч, яка була розроблена на замовлення Державного космічного агентства.

Станція є власною розробкою заводу. Вона здатна виявляти штучні об’єкти, які знаходяться на орбіті Землі, а також обчислювати їх можливу траєкторію падіння.

Військова РЛС також здатна вимірювати радіальну швидкість об’єкта на відстані до 700 км.

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Збруч може покласти радар горизонтально, що дозволяє отримувати інформацію про об’єкти точно над собою, а подібне можуть робити не так багато РЛС такого класу.

ЗСУ вже використовують станцію моніторингу на астрономічній обсерваторії Національного центру управління та випробувань космічних засобів.

До слова, Факти ICTV писали про нове озброєння, яке може надійти в ЗСУ.

Джерело: Defense Express

Фото: Defense Express

Відео: Defense Express Channel

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