У Міністерстві енергетики та захисту навколишнього середовища запевнили, що стан повітря в Україні в межах норми.
Рівень забруднення повітря в Україні оксидом вуглецю – в межах допустимої норми.
– Ми розуміємо занепокоєння населення, але хочу запевнити – перевищення концентрації забруднюючих речовин у повітрі немає! Всі показники в межах норми, – наголосив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель.
Читайте: Як забруднення повітря впливає на організм і що з цим робити
За його словами, у міністерстві планують створити онлайн-систему моніторингу повітря.
Раніше Факти ICTV писали, що у Києві фіксують перевищення кількості небезпечних речовин у повітрі вздовж проїжджих частин зі скупченням автотранспорту.
Джерело: Мінекоенерго