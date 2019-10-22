У Міністерстві енергетики та захисту навколишнього середовища запевнили, що стан повітря в Україні в межах норми.

Рівень забруднення повітря в Україні оксидом вуглецю – в межах допустимої норми.

– Ми розуміємо занепокоєння населення, але хочу запевнити – перевищення концентрації забруднюючих речовин у повітрі немає! Всі показники в межах норми, – наголосив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель.

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За його словами, у міністерстві планують створити онлайн-систему моніторингу повітря.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві фіксують перевищення кількості небезпечних речовин у повітрі вздовж проїжджих частин зі скупченням автотранспорту.

Джерело: Мінекоенерго