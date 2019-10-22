PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Заставу Микитасю збільшено до 80 млн грн – рішення суду

Вищий антикорупційний суд збільшив суму застави для колишнього нардепа Максима Микитася – з 5,5 до 80 млн грн.

Максим Микитась

Колегія суддів Апеляційної палати ВАКС частково задовольнила клопотання прокурорів САП та детективів НАБУ, визначивши розмір застави для екс-нардепа Максима Микитас, підозрюваного у завданні збитків на суму 82 млн грн.

Розмір застави збільшено з 5,5 до 80 млн грн.

Його взяли під варту в залі суду.

Читайте: Екс-нардеп Микитась обговорював вбивство свідка – прокурор САП

У разі внесення застави Микитась повинен носити електронний, здати паспорти та утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними.

Термін дії постанови суду – до 14 листопада.

Нагадаємо, детективи НАБУ 2 жовтня оголосили підозру нардепу VIII скликання Максиму Микитасю у справі про заволодіння нерухомістю Нацгвардії.

Джерело: УНІАН

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Максим Микитась
Екс-нардеп Микитась обговорював вбивство свідка – прокурор САП
Алекс Фергюсон
Сера Алекса Фергюсона звинуватили в організації договірного матчу
Корупція
За наклеп каратимуть: в Раді пояснили закон про викривачів корупції
Максим Микитась
САП готує арешт екс-нардепа Микитася
роман насіров
Справу Насірова відправили до Антикорупційного суду
Каналізація і тротуари: на що скаржилися українці НАБУ після заклику Зеленського
Каналізація і тротуари: на що скаржилися українці НАБУ після заклику Зеленського
Будь ласка, не мовчіть! Зеленський закликав звертатися в НАБУ щодо корупції
Будь ласка, не мовчіть! Зеленський закликав звертатися в НАБУ щодо корупції
Суд
Рада ухвалила правки Зеленського до закону про Вищий антикорупційний суд
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка