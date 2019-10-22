Вищий антикорупційний суд збільшив суму застави для колишнього нардепа Максима Микитася – з 5,5 до 80 млн грн.

Колегія суддів Апеляційної палати ВАКС частково задовольнила клопотання прокурорів САП та детективів НАБУ, визначивши розмір застави для екс-нардепа Максима Микитас, підозрюваного у завданні збитків на суму 82 млн грн.

Розмір застави збільшено з 5,5 до 80 млн грн.

Його взяли під варту в залі суду.

Читайте: Екс-нардеп Микитась обговорював вбивство свідка – прокурор САП

У разі внесення застави Микитась повинен носити електронний, здати паспорти та утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними.

Термін дії постанови суду – до 14 листопада.

Нагадаємо, детективи НАБУ 2 жовтня оголосили підозру нардепу VIII скликання Максиму Микитасю у справі про заволодіння нерухомістю Нацгвардії.