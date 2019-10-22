Екс-заступник міністра економіки Юрій Бровченко підозрюється в державній зраді. Що відомо про цього чиновника, читайте в матеріалі Факти IСТV.

Служба безпеки України затримала екс-заступника міністра економіки Юрія Бровченка, звинувачуючи чиновника у державній зраді.

Біографія Юрія Бровченка

Бровченко закінчив Пензенське вище артилерійське інженерне училище імені Воронова, має ступінь магістра державного управління. У чиновника є дружина Тетяна та син Богдан.

Починаючи з 2008 року, Бровченко займався питаннями національної безпеки і оборони на державному рівні.

У 2010-2011 роках очолював департамент утилізації компонентів ракетного палива та ракет і боєприпасів у Міністерстві оборони України.

З 2011 до 2015 року працював у Мінекономрозвитку на посадах директора департаменту економіки оборони та безпеки, заступника директора департаменту економіки оборони та безпеки.

До призначення на посаду заступника міністра економічного розвитку і торгівлі координував роботу мобілізаційного підрозділу в Державному концерні Укроборонпром.

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У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі відповідав за розвиток оборонно-промислового комплексу, а також за стандартизацію і технічне регулювання.

Нагадаємо, слідчі СБУ встановили, що чиновник Міністерства економічного розвитку і торгівлі Юрій Бровченко діяв всупереч інтересам України на користь іноземної компанії.