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Факти / Україна / Політика

Боремося з архаїзмами: Кабмін пропонує скасувати публікацію законів в Урядовому кур’єрі

Кабмін передав до Верховної Ради законопроект, який передбачає скасування обов’язкового друку законів та підзаконних нормативних актів в газеті Урядовий кур’єр.

кабмін

Згідно з законопроектом, документи Кабміну пропонують оприлюднювати на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади.

Таке рішення пояснюють тим, що на друк та розповсюдження газети держава недоцільно витрачає фінансові, матеріальні та людські ресурси.

Крім того, вся інформація про закони та підзаконні нормативні акти все одно дублюється на офіційних веб-сторінках органів виконавчої влади.

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Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив, що після того, як парламент ухвалить відповідний закон, подальшу долю цього видання обговорять з суспільством.

До слова, раніше Факти ICTV писали, що Державна служба статистики відтепер входитиме до сфери відповідальності міністра Кабінету міністрів.

Джерело: Урядовий портал

Фото: Урядовий портал

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